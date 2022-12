Musste der iPhone-Apple Pencil sterben? | Apple Music vs Spotify im Jahresrückblick: Wer kann es besser? – Apfelplausch 268

Hatte Apple wirklich einen Apple Pencil für das iPhone schon auf der Startrampe und hat das Produkt dann in letzter Sekunde gekillt? Es soll so gewesen sein. Wir sprechen über diese aberwitzige Behauptung, das und mehr ist Thema in dieser Sendung, in der wir außerdem über ein iPhone ohne Knöpfe und die Unterschiede beim musikalischen Jahresrückblick zwischen Apple Music und Spotify sprechen. Durch die Sendung begleiten euch wie immer Lukas und Roman.

Da sind wir wieder! Diesmal mussten wir eine Ausgabe überspringen – kommt selten vor bei uns, aber die momentane Erkältungswelle verschont auch Apfelplausch-Redakteure nicht. Diese Woche sind wir aber wieder voll auf Sendung und beginnen natürlich zuerst mit ein wenig Post für euch.

Apple Music Replay vs Spotify Wrapped: Wer hat den besseren Jahresrückblick?

Der Replay von Apple Music ist zweifellos eine schöne musikalische Zusammenfassung des letzten Jahres und der Replay 2022 ist jetzt in einer aufgehübschten Version da. Allerdings, es geht persönlicher und deutlich informativer, das zeigt Spotify seit Jahren. Dort hat man inzwischen sogar noch einmal nachgelegt..

Ist der M2 Max gar nicht viel schneller?

Er sollte ein echtes Biest sein, das zumindest ist die Erwartungshaltung. Ob es allerdings so kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem auch davon, welche Strukturbreite zum Einsatz kommt. Erste Benchmarks sollen nun die Leistung des M3 Max zeigen, wir sprechen darüber.

Wo drückt der Schuh in China?

Darüber haben unsere Leser in den letzten Wochen immer wieder bei uns gehört, für unsere Hörer fassen wir die Entwicklungen bei Foxconn noch einmal schnell zusammen.

Aktuelle Gerüchte zum iPhone 15

Die Kamera soll wieder besser werden, eine neue Generation von Sensoren soll so etwa für besser belichtete Fotos sorgen – hoffentlich kommt die beide iPhone 15 Pro-Modelle.

Und die Spekulation über ein iPhone 15 ohne physische Tasten bekommt wieder neues Futter – Begeisterung löst der Gedanke bei uns immer noch nicht aus.

Wurde ein iPhone-Apple Pencil gecancelt?

Er sollte nur 50 Dollar kosten und auch am iPhone funktionieren, aber Apple soll sich in letzter Sekunde gegen einen neuen Apple Pencil entschieden haben, nur die Gründe bleiben rätselhaft. War das Produkt zu attraktiv? So schnell werden wir es wohl nicht erfahren.

Und zum Schluss müssen wir noch ein wenig über eine unangenehme Anschuldigung gegen Apples Datenschutzversprechen sprechen. Hat Apple hier wirklich bewusst die Unwahrheit behauptet in seinen Service-Verträgen?

